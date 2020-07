Plus de 192 000$ alloués aux bibliothèques publiques autonomes dans le comté de Chambly

Le député de Chambly, Jean-François Roberge, se réjouit de l’octroi d’une aide financière de 192 000$ accordée par la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, aux bibliothèques publiques autonomes (BPA) dans le comté de Chambly pour 2020-2021.

Les BPA desservent les municipalités de plus de 5 000 habitants. Elles sont soutenues par le ministère de la Culture et des Communications (MCC) afin d’enrichir et de diversifier l’offre documentaire faite aux citoyens, dans l’ensemble des régions du Québec.

En bonifiant l’aide qui leur est accordée de 6 M$, soit près de 32 % comparativement à 2019-2020, le gouvernement du Québec souhaite permettre aux bibliothèques publiques autonomes de continuer à offrir des collections de livres et de documents de qualité, qui sauront répondre aux besoins des populations qui les fréquentent. Au total, ce sont près de 25 M$ qui seront alloués aux BPA en 2020-2021, au bénéfice des communautés qu’elles desservent.



Une augmentation de 46 691$ pour les trois BPA

Pour les BPA du comté de Chambly soit celles de Chambly, Richelieu et Saint-Basile-le-Grand, cela représente une augmentation de 46 691$ comparativement à 2019-2020.

« Nous sommes engagés à les soutenir afin qu’elles continuent d’offrir aux Québécois un accès à des livres et à des documents de qualité, souligne Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications. C’est non seulement les citoyens à la grandeur du Québec qui bénéficieront de cet investissement de 28 M$, mais toute la chaîne du livre, et nous en sommes très fiers. »

« Je me réjouis de cette aide qui permettra aux bibliothèques publiques autonomes de ma circonscription de continuer à offrir des services de qualité ainsi que d’enrichir leur offre documentaire, au bénéfice de la population, a de son côté indiqué Jean-François Roberge, député de la circonscription de Chambly. La culture doit être accessible au plus grand nombre de citoyens, partout sur le territoire. Cette aide financière contribue à atteindre cet objectif. »

Près de 85 % de la population québécoise est desservie par une BPA. Cela représente plus de 7 000 000 de Québécois, dans plus de 200 municipalités à travers la province.