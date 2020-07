Oaks Above sortira une toune par semaine et terminera par un concert virtuel à Beloeil

Le groupe Oaks Above s’apprête à sortir une toune par semaine cet été à partir de cette semaine de leur prochain album éponyme (lien secret) à paraître le 28 août avec un concert virtuel au studio Plante Verte à Beloeil.

Indie Montréal et IMTL Presse ont ainsi annoncé le concept du band Oaks Above pour la sortie de leur album éponyme. Le groupe voulait créer une interaction avec son public pendant l’été. C'est chose faite, avec ce concept qui va rythmer l'été 2020.

Le public pourra découvrir chaque lundi en live une nouvelle toune de l'album éponyme. Il pourra ensuite la réécouter dès le vendredi sur toutes les plateformes. Cette semaine, le band débute avec la chanson « Ships » dont l’extrait de la session live a été dévoilé en exclusivité sur Bad Feeling Magazine vendredi dernier.

Les membres du groupe se rencontrent en 2014. Tous passionnés par la création, les arrangements et l'exploration sonore, les cinq musiciens font leur lancement en 2016 et enchaîne les succès. Plusieurs singles sont diffusés sur des radios québecoises et leur permettent d'accéder au top 10 de quelques palmarès anglos. Le groupe se distingue également en remportant plusieurs concours comme Emergenza et Les Mardis de la relève.