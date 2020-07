Un auto parc animé sur l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu

L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, en collaboration avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, sont heureux d’annoncer l’installation prochaine du tout nouveau Piko Parc!

Installé sur le site de l’aéroport municipal, le Piko Parc présentera humour, musique et projections, le tout à des tarifs abordables, dès le mois d’août.

22 représentations sur deux mois, voilà le défi que l’équipe de l’International de montgolfières a décidé de relever afin de divertir les Johannais et Johannaises. «On ne pouvait concevoir un été sans spectacles, sans animation, et surtout sans ballons sur le site de l’aéroport», énonce Monsieur Éric Boivin, directeur exécutif de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. «Le Piko Parc s’est donc présenté comme le projet de choix afin d’offrir du divertissement de qualité, et ce à un tarif abordable, à la communauté. Tout ça en pensant à leur sécurité d’abord!», ajoute Monsieur Boivin.

La programmation du Piko Parc se veut variée : spectacles d’humour et de musique en direct sur scène et projetés en temps réel sur écran géant seront à l’honneur, ainsi que d’autres types de projections familiales. Véritable vitrine de la relève culturelle, la scène du Piko Parc mettra en valeur de nombreux artistes locaux, fidèle aux habitudes de l’International de montgolfières. Les visiteurs peuvent aussi s’attendre à voir des ballons sur place, puisque nuits magiques et envolées sporadiques sont au programme.

Les billets sont maintenant en vente, via le site internet des montgolfières au coût de 27,13$ + taxes par véhicule par soir. Les intéressés ont aussi l’option de se procurer l’un des 3 passeports, proposant l’ensemble des spectacles par type (jeudis humour, vendredis musique, samedis cinéma), leur permettant de bénéficier d’un 20% de rabais sur la valeur réelle des spectacles regroupés.

(Source :International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu)