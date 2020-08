À Beloeil, le Festival Kaput! se réinvente cette année sous forme virtuelle

La Ville de Beloeil présentera les 22 et 23 août prochains la 8e édition de Kaput! Le festival des artistes récupérateurs en formule virtuelle. Conférences, spectacles, ateliers et entrevues seront offerts gratuitement en direct sur la page Facebook de la Ville de Beloeil. La programmation sera également disponible en rediffusion jusqu’au 24 août à 12 h.



Le festival virtuel débutera avec des spectacles pour enfants, soit la clownette Floribulle le samedi et la fabricoleuse Ariane Deslions le dimanche.



Plusieurs conférences écolos sont au menu, dont l’Artisnick qui parlera d’économie circulaire le samedi et Éric l’Enverdeur du gaspillage alimentaire le dimanche.



Les festivaliers pourront également apprendre à confectionner leur propres produits ménagers samedi et à réaliser des emballages zéro-déchets dimanche. Les deux artistes récupératrices Joann Côté et Carole Simard-Laflamme viendront présenter leur démarche artistique. Finalement, ce sera l’occasion de présenter des acteurs environnementaux de Beloeil, soit Nature-Action Québec et l’épicerie autosuffisante le Bokal.

Voter pour son coup de coeur



Les artistes récupérateurs et les entreprises écolo zéro déchet qui auraient normalement tenus un kiosque au festival se retrouveront sur la page internet et sur Facebook avec un lien pour magasiner dans leur boutique en ligne.

Les gens seront amenés à voter pour leur coup de cœur afin de courir la chance de remporter un bon d’achat de 200$ à dépenser. Une bourse de 300$ sera attribuée à l’artiste ou entreprise coup de cœur du public. Une session de cours auprès d’un organisme culturel de Beloeil sera également tirée parmi les détenteurs de la carte Accès Beloeil.

La programmation complète est disponible au beloeil.ca/kaput sur la page Facebook de la Ville de Beloeil pour visionner la programmation en direct ou en rediffusion, les 22 et 23 août prochains.