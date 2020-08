Une première murale à Chambly, un projet rassembleur

En collaboration avec Dose Culture et l’Office municipal d’habitation (OMH), la Ville de Chambly aura bientôt sa toute première murale, en cours de réalisation par l’artiste à la réputation bien établie, Korb.

Conçue dans une approche de consultation impliquant les résidents du bâtiment dans la démarche artistique, la réalisation de la murale a pour objectif d’ajouter de la couleur dans la vie des citoyens du secteur. À la suite d’échanges entre les habitants et l’artiste, l’œuvre s’est développée sous l’angle de l’ouverture à la différence et à l’acceptation.

Elle est aussi une fenêtre donnant sur un futur où la nature, l’humanité et la technologie sont parvenues à s’unir pour former une espèce évoluée. L’œuvre se veut être un exemple pour les futures générations et celles d’aujourd’hui qui cherchent à voir plus loin.

Ce type de projet se veut de plus en plus populaire et apprécié; on a pu remarquer des murales apparaître dans de nombreuses villes du Québec. D’ailleurs, Korb est l’artiste derrière celles de Brossard, Saint-Lambert, Longueuil et Saint-Jean-sur-Richelieu. Cumulant formation en art, prix et bourses dans ce domaine, la Ville de Chambly se dit choyée de travailler avec cet artiste de la région. Ses œuvres permettent de démystifier et démocratiser l’art urbain.

Les citoyens sont invités à se rendre dans le Vieux-Chambly pour contempler l’œuvre sur la brique extérieure du bâtiment situé au 30, rue Lafontaine.