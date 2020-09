Festival de Films de la Montérégie: la finale se tient le 25 septembre

Malgré l’annulation de plusieurs festivals pour l’été 2020, l’édition du Festival de Films de la Montérégie a eu lieu, mais de façon virtuelle. Au total, ce sont 44 courts métrages provenant de partout au Québec qui ont été présentés en ligne lors de quatre soirées différentes entre le 31 juillet et le 4 septembre. Parmi ces 44 courts métrages, 10 ont été sélectionnés pour se rendre à la grande finale de l’édition 2020 le 25 septembre prochain en formule ciné-parc.

La formule habituelle de la finale est de présenter les 10 meilleurs courts métrages de l’édition devant un public assis dans une salle de spectacle. Le tout est ponctué d’un tapis rouge, d’une animation avec un humoriste et d’une remise de prix. La formule unique pour la finale de l’édition 2020 sera sensiblement la même mais en formule ciné-parc dans le parc de baseball de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu.

Premiers pas à Saint-Denis-sur-Richelieu

La municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a embarqué dans le projet avec intérê: c’est dans cette ville que le festival a fait ses premières armes il y a plus de 6 ans.

« Lorsque nous avons conclu que nous pouvions réaliser une finale en personne et non de façon virtuel, notre premier choix pour le lieu était la municipalité où toute cette histoire a débutée. Je remercie personnellement la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu de nous permettre de réaliser ce ciné-parc pour la finale du festival. Même si l’édition 2020 sera unique et différente, elle sera géniale en grande partie grâce à cet événement ! », s'est enthouiasmé François Forget, président du festival.

Voici la liste des films en compétitions :

1- Sois sage de Anik Jean

2- Cucul la praline de Gabriel Auclair-Doucet

3- Et je tiens debout de Geneviève Guénette.

4- Gino Bouleau de Danick Audet et Annie-Claude Caron

5- La meilleure date possible de Tommy Harvey

6- Coeur de Pastel de Thomas Bédard

7- You Don't Know Me de David Émond-Ferrat et Isabelle Giroux

8- Il n’y aura pas de printemps de Tobie Garceau

9- La petite mort de Antoine Rail

10- Rembobine de Hugo Chetelat

» L’entrée est gratuite, mais les spectateurs doivent réserver leur billet sur le site suivant : https://form.jotform.com/202568509112048