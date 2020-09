Journées de la culture: des activités gratuites dans les musées

La Maison amérindienne et le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire s’associent de nouveau afin d’offrir deux jours d’activités gratuites et ouvertes à tous qui favorisent un plus grand accès de la population aux arts et à la culture, ce samedi 26 et demain à l’occasion des Journées de la Culture. Qu’ils se déploient dans l’ombre ou en pleine lumière, ces deux Journées célèbrent en 2020, les innombrables métiers et professions qu’exercent avec passion des milliers de travailleurs, d’artistes et d’artisans.

Les 1001 métiers de la culture

À La Maison amérindienne, l’activité Profession : Animatrice muséale ! permettra au public de rencontrer quelques-unes des passionnées qui composent l’équipe d’animation et d’ainsi en apprendre plus sur le travail accompli dans un musée. De l’animation thématique à la mise en valeur de la collection, du préscolaire aux aînés, tous pourront découvrir ce métier essentiel du milieu muséal.

Du côté du Musées des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, l’activité Profession : Artiste ! donnera l’occasion à tous de se familiariser avec le métier d’artiste, ses enjeux et son avenir au cœur de l’exposition Libre expression du Regroupement des artistes professionnels de Mont-Saint-Hilaire.

Les activités sont offertes en continue de 13 h à 17 h, le samedi 26 et le dimanche 27 septembre prochain et propose une incursion interactive en lien avec les savoir-faire des artisans, artistes et travailleurs cultuels, dans le respect des normes prescrites par la Santé publique et le Gouvernement du Québec, afin d’assurer la sécurité de tous.