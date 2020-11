Nouvel album festif et rythmé pour Maria Cannelloni

L'interprète Maria Cannelloni lance cette semaine Joyeux flocons, un album festif et rythmé qui nous plonge dans l’esprit des Fêtes. Et avec les mois éprouvants que nous venons de traverser, voilà un bouquet de chansons réconfortantes, parfaites pour mettre de la joie et de la lumière dans le quotidien des petits et des grands.



Réunissant 13 pièces, dont 10 titres originaux, Joyeux flocons est peuplé de personnages attachants, dont la souris acrobate Billie, le chien glouton Cloche-Pied, le lutin Octave là-haut et Fifi le violoneux, et d’animaux de la forêt tous plus amusants les uns que les autres. Il y est question d’amitié, de bons plats dégustés en famille et du bonheur de batifoler dans la neige.



Maria Cannelloni nous promène avec une égale aisance d’un rock (Bonhomme Rock Star) à une ballade (Le cerf-volant d’hiver), en passant par un rap à saveur de rigodon (Rapparigodon 2.0) et des airs klezmer (Billie Circus). Joyeux flocons, ce sont des chansons aux sonorités actuelles qui célèbrent les plaisirs des Fêtes et de l’hiver, et où les bonhommes de neige portent des lunettes fumées et jouent de la guitare électrique!



Réalisé par Louis-Philippe Amiot, l’album propose aussi une version revisitée de Petit papa Noël, un réjouissant pot-pourri de Noël, Le tourne-fêtes, et La danse des grelots, une adaptation française étonnante de God Rest Ye Merry Gentlemen.



Les chansons de Joyeux flocons sont interprétées par la comédienne et chanteuse Aurélie Morgane, qui incarne Maria Cannelloni tant sur disque que sur scène, accompagnée par le Macaroni Orchestra. Le personnage de Maria Cannelloni a été créé en 2015 par la musicienne Geneviève Levasseur, qui signe toutes les pièces originales de l’opus, avec la participation de Jean-Christophe Minguez aux paroles.



Maria Cannelloni a fait paraître un EP en 2016, un album homonyme en 2017, nommé à l’ADISQ en 2018 dans la catégorie Album jeunesse de l’année, et l’EP Le Tourne-Fêtes en 2019 également nommé à l’ADISQ en 2020.