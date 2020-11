Papa Rocker propose un Noël rock cette année

Créateur des sites Jejouedelaguitare.com et Jejouedelamusique.com, conçus pour simplifier l’apprentissage de la musique et en faire une expérience amusante, le guitariste et mélomane Mathieu Tremblay propose Papa Rocker, un album 100 % rock qui fera danser les petits et les grands.



Totalisant plus de 45 minutes de musique, Papa Rocker sonne le retour du rock québécois. Cheveux longs, rythmes irrésistibles, riffs incendiaires et vibe qui rappelle les grands groupes rock’n’roll : tous les ingrédients sont réunis pour éveiller le rocker ou la rockeuse en nous. Bien connu sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéoclips aux concepts farfelus, Mathieu Tremblay accumule les millions de visionnements depuis la sortie de son premier extrait, Prima Papa Rocker.



Papa Rocker raconte avec humour les hauts et les bas d’un homme appelé à concilier vie de famille et vie du rock. L’album est assorti d’un généreux livret de 32 pages qui contient les paroles des chansons et la petite histoire de leur création, des jeux, dont un quiz audio, ainsi que des dessins originaux. Fait à souligner, l’album a été mixé par Blake Eiseman et matricé par Colin Leonard (Pearl Jam, Starset, Bruno Mars).



L’album Papa Rocker est offert en format physique et sur toutes les plateformes de diffusion en continu. Faites vite : les 1 000 premiers exemplaires contiendront un plectre exclusif JeJoueDeLaGuitare!