Laure Waridel donnera une conférence aux Johannais

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et son partenaire, la SPEC du Haut-Richelieu sont fiers de convier la population à une conférence virtuelle gratuite de Laure Waridel, La transition, c’est maintenant, qui aura lieu le 27 janvier, à 19 h.

Cet événement marque le lancement d’une démarche visant à doter la communauté johannaise d’une nouvelle stratégie de développement durable pour 2021.

« À l’aube de cette nouvelle année prometteuse, la municipalité est heureuse d’offrir aux citoyens cette conférence inspirante présentée par Mme Waridel, personnalité engagée depuis près de 30 ans en faveur de la consommation responsable et de nombreux enjeux écosociaux. Son regard éclairant permettra de dresser la table aux réflexions qui animeront notre communauté jusqu’à l’été 2021 », a déclaré le maire, Alain Laplante.

« J’invite les Johannaises et les Johannais à prendre part en grand nombre aux diverses activités qui leur seront proposées en vue de définir les orientations et actions qui permettront de faire de Saint-Jean-sur-Richelieu une ville durable pour tous. Le moment est opportun pour amorcer une réelle transition et adopter un mode de vie plus sain, en équilibre avec les ressources actuelles et qui répond aux besoins des générations futures », a pour sa part souligné Maryline Charbonneau, conseillère municipale et présidente du Comité environnement et développement durable.

Conférence « La transition, c’est maintenant »

Alors que les écosystèmes se dégradent à un rythme sans précédent, par où commencer pour transformer notre mode de vie et avoir un réel impact sur notre environnement? Se nourrir, consommer, se déplacer et habiter le territoire autrement?

Mettre l’économie au service du bien commun et promouvoir les investissements écoresponsables? Cette conférence virtuelle d’une heure sera suivie d’une période de questions, que les participants pourront adresser à Mme Waridel.

Les personnes intéressées peuvent réserver leur place dès maintenant via la billetterie de la SPEC du Haut-Richelieu : www.spec.qc.ca/spectacles.

La démarche de développement durable

Depuis l’automne, la Ville a réalisé divers ateliers et rencontres d’échanges avec les employés municipaux, partenaires et citoyens. Les prochaines étapes à venir prévoient notamment :

Du 27 janvier au 16 février – sondage en ligne

Les citoyens sont invités à proposer des idées d’actions, à choisir des priorités et à s’exprimer sur les changements souhaités pour bâtir une collectivité durable, en remplissant un questionnaire disponible en ligne au www.sjsr.ca/durable dès le 27 janvier.

Du 15 au 21 mars – ateliers thématiques

Dans un format convivial, les citoyens pourront échanger et compléter la réflexion sur les idées et projets qui auront été priorisés par le sondage, lors d’ateliers de travail virtuels regroupés en diverses thématiques.

Diverses activités de mobilisation et de sensibilisation seront proposées à la population au cours de l’hiver et du printemps prochain pour alimenter la démarche. Au terme de ce projet mobilisateur, la communauté sera conviée à l’été 2021, au dévoilement du fruit de ces réflexions : une vision et de nouvelles orientations qui guideront les actions et projets à venir pour notre ville.

La stratégie johannaise de développement durable s’appuie sur les grands objectifs énoncés par l’Organisation des Nations Unies (ODD). Elle permettra d’actualiser la planification stratégique 2016-2026 de la Ville et teintera les politiques et autres grands dossiers de planification municipale à venir.