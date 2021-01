Top 5 des séries québécoises à écouter en ce dimanche de congé

Le confinement pendant le temps des fêtes, alors que toutes les activités et visites de familles sont annulées, peut être l’occasion de redécouvrir des séries québécoises d’aujourd’hui et d’autrefois pour se divertir en cette morosité de fin d’année.

1. Fortier (2000-2004)

Plongez ou replongez dans cette série policière, réalisée par Fabienne Larouche, mettant en vedette Sophie Lorain dans le rôle d’Anne Fortier, une psychologue futée, mais à la fois incroyablement maladroite. Son passé trouble reviendra la hanter lors des enquêtes qu’elle mènera au SAS (Services Anti-Sociopathes).

Accompagnée de Mayrand, grand gaillard courageux, Dufour, fumeur cocu, Parent alias « le Kid », informaticien germaphobe et Gabriel Johnson, un chef d’escouade impatient, elle élucidera des crimes sordides dans la grande région de Montréal.

Cette dramatique, parfaite pour les nostalgiques de la qualité d’image des années 90-2000, maintenant disponible sur ClubIllico et Tou.tv, saura vous donner des frissons et vous faire rire aux éclats.

42 épisodes/45 minutes

2. Série Noire (2014-2016)

Denis et Patrick, deux scénaristes au bout du rouleau après l'échec retentissant de leur invraisemblable série juridico-policière La loi de la justice, sont contraints d'en écrire la suite après un succès notable en région. Pour sauver leur honneur, ils n'auront d'autre choix que de transformer radicalement leur méthode d'écriture pour connaitre tous les bas-fonds du monde judiciaire et criminel et ainsi ajouter de la crédibilité à leurs personnages.

Réalisée par Jean-François Rivard, cette série, disponible sur toutes plateformes, et ce même Netflix, est une suite de dominos faisait s’enchaîner les événements toujours de mal en pis. Jusqu'où iront-ils pour s'assurer de la vraisemblance de leur œuvre?

22 épisodes/45 minutes

3. Les Bougon, c’est aussi ça la vie! (2004-2006)

Désormais un classique de télévision québécoise, cette série, écrite par François Avard et Jean-François Mercier, présente la vie de gens qu’on détesterait croiser dans la quotidienne, mais qui sont un bonheur à regarder à l’écran.

Ils sont sales, vulgaires, malhonnêtes, râleurs, incultes, mais heureux. La famille Bougon, en marge de la société, se donne beaucoup de mal à magouiller et à échafauder toutes sortes de petites combines afin de ne pas travailler et ne jamais se conformer au système. Ils arnaquent tous sans exception, mais ont un faible pour les plus riches et le gouvernement.

Disponible sur Tou.tv, cette série parfois choquante saura vous faire sourire.

50 épisodes/23 minutes

4. C’est comme ça que je t’aime

Ayant frappé le grand public au début du premier confinement et ayant reçue des critiques dithyrambiques, cette série va sans doute devenir un classique dans les prochaines années.

L’histoire se passe en 1974, dans la banlieue tranquille de Sainte-Foy, où deux couples de voisins en crise vont reconduire leurs enfants au camp de vacances. De retour chez eux, ils réalisent l'état lamentable de leur vie conjugale. Infidélités et trahisons éclatent alors au grand jour. Mais dans une société où le divorce se fait encore rare, que feront les Delisle et les Paquette?

Étonnamment, ils deviendront les criminels les plus meurtriers de l'histoire du crime organisé de la région de Québec. Replongez dans un décor des années 70 reproduis jusqu’au dernier petit détail. Voyez et revoyez la saison 1 de C’est comme ça que je t’aime en attendant la sortie de la saison 2.

10 épisodes/45 minutes

5. Plan B

Et si c’était possible de faire marche arrière dans le temps pour modifier le cours des événements et changer sa destinée? Et si une deuxième chance nous était offerte? Et si c’était possible grâce à Plan B…

Divisée en deux saisons distinctes, avec personnages différents, mais présentant le même phénomène, cette série saura vous faire voyager, mais cette fois dans le temps. Le jour où Philippe, joué par Louis Morissette, perd l’amour de sa vie, Évelyne, il découvre une invraisemblable compagnie du nom de Plan B qui offre la possibilité de revenir dans le passé. Florence, animatrice radio à Montréal, découvre la même agence, dans la saison 2, alors que Marilou, sa fille de 15 ans, commet l’irréparable.

La première saison est disponible sur ClubIllico et l’ensemble de la série sur Tou.tv.

12 épisodes/45 minutes