Le ciné-durable de Saint-Jean-sur-Richelieu est prolongé jusqu'au 7 février

À la suite du succès du Ciné-durable du temps des Fêtes, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, en collaboration avec la SPEC du Haut-Richelieu, prolonge le visionnement gratuit de quatre films jusqu’au 7 février prochain.

Cette programmation spéciale s’inscrit dans la démarche qui débute avec la collectivité afin de se doter d’une stratégie de développement durable pour 2021. Choisis pour plaire à tous les âges, ces films peuvent être visionnés dès maintenant, en tout temps, via le site spec.qc.ca/spectacles.

Voici une brève description des quatre long-métrages proposés:

Demain

Partez en voyage à travers le monde à la rencontre de pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. Découvrez des initiatives concrètes et inspirantes qui nous laissent entrevoir ce que pourrait être notre monde, demain, si nous le voulions bien!

La Terre vue du cœur

Hubert Reeves nous partage sa vision et expose l’état de la biodiversité. Avec lui, des scientifiques, philosophes, auteurs et artistes engagés nous rappellent l’importance de mieux comprendre notre planète et ses êtres vivants afin de mettre en œuvre les solutions nécessaires pour les protéger.

En quête de sens

En Quête de Sens raconte le road-trip improvisé sur trois continents de deux amis d’enfance qui cherchent à saisir ce qui a conduit aux crises actuelles et d’où pourrait venir le changement. Une quête initiatique qui propose des alternatives et redonne confiance dans notre capacité d’agir.

Pachamama

Tepulpaï et Naïra, deux enfants de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors. Une aventure haute en couleur qui nous plonge au cœur des coutumes ancestrales de ces communautés et de leurs liens avec la Terre-mère.

Pour s’amuser et tester ses connaissances, un petit jeu-questionnaire est proposé au www.sjsr.ca/quiz-dd et les participants courent la chance de gagner une carte-cadeau de 50 $ de la SPEC du Haut-Richelieu.