Une conférence sur la démarche artistique pour les artistes de la Montérégie

Culture Montérégie invite les artistes de la Montérégie à une conférence sur la démarche artistique. Cette rencontre gratuite se tiendra le 28 janvier 2021 à 16h00 sur la plateforme Zoom. Les participants devront obligatoirement s’inscrire afin de confirmer leur présence et de recevoir le lien vers la conférence.

Cette rencontre permettra aux participants d'entendre Pierre Beaudoin, actif dans le domaine des arts visuels et médiatiques depuis 35 ans comme travailleur culturel, consultant, artiste et commissaire. Il présentera quelques-uns de ses trucs et ses recommandations pour amener à un autre niveau la présentation d’une démarche artistique.

Notons que cette rencontre s'inscrit dans l'objectif de Culture Montérégie d'offrir aux artistes et organismes de la région, de l'information pertinente et de qualité pour la poursuite de leur carrière ou de leur mission. Pour plus d'information et pour confirmer sa présence, visitez le site internet de Culture Montérégie.