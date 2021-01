90 000 $ octroyé à deux institutions muséales de la région

Le député de Borduas, Simon Jolin-Barrette, annonce l’octroi d’une somme additionnelle de 90 000 $ à deux institutions muséales de sa circonscription.

« En raison de la fermeture des lieux publics et des mesures sanitaires imposées depuis le printemps 2020, les institutions muséales sont privées d’importants revenus autonomes. Cette enveloppe supplémentaire, issue du Plan de relance économique du milieu culturel, vise à stabiliser leur situation financière, et à permettre une reprise plus rapide et durable de leurs activités lorsque la situation sanitaire le permettra », mentionne l'élu.

Le gouvernement du Québec, en bonifiant l’aide au fonctionnement des musées dans le cadre de son plan de relance, mentionne vouloir permettre de préserver ces institutions qui jouent un rôle essentiel dans la démocratisation de la culture auprès des citoyens et des familles.

« Je me réjouis de cette nouvelle, car La Maison amérindienne et la Maison nationale des Patriotes constituent des lieux culturels importants pour la circonscription de Borduas. Elles sont empreintes d’histoire et représentent une belle carte de visite de notre région. Leur bagage patrimonial est une fierté pour la communauté. Ces institutions muséales situées à Mont-Saint-Hilaire et à Saint-Denis-sur-Richelieu font rayonner et vivre notre culture. L’octroi de cette bonification est un signe encourageant pour le milieu culturel et démontre notre désir de les appuyer pendant cette crise », souligne-t-il en conclusion.