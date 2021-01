Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire annonce le dévoilement des lauréats de l’exposition-concours du Salon d’automne 2020 : Les 150 variation du confinement. Chaque année depuis 1995, le Musée invite les artistes visuels de tous horizons à participer. Pour l’édition de 2020, les propositions plastiques avaient pour thème le Confinement.

Avec la crise sanitaire du coronavirus qui a frappé ce printemps, ce sujet d’actualité a offert un exutoire aux artistes participants. Pour plusieurs, ce fût une occasion de créer, de s’intérioriser, de prendre le temps de réfléchir à l’impact de cette crise qui diffère pour chacun. Dû au contexte particulier de l’année 2020, le Musée a décidé d’ajouter à sa programmation l’accès en ligne à l’exposition virtuelle du Salon d’automne.

Le jury composé de trois professionnels du milieu des arts : Jérémie Boudreault, Sylvie Coutu et André Michel, ont fait la sélection des lauréats. Le dévoilement des six lauréats ayant remporté le prix d’excellence, le prix de distinction et la mention d’honneur a été mis en ligne lundi le 11 janvier sur le site internet du MBAMSH. Le Musée invite à visiter l’exposition du Salon d’automne : Les 150 variations du confinement en ligne et à visionner la vidéo, afin d’admirer les œuvres des récipiendaires.

Cette 26e édition de l’exposition-concours du Salon d’automne 2020 : les 150 variations du confinement est actuellement accessible en mode virtuel sur le site internet du Musée des beaux-arts du Mont-Saint-Hilaire. Pour plus d’informations, consulter le www.mbamsh.com ou contacter le Musée au 450-536-3033.