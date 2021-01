18 projets artistiques et littéraires en Montérégie-Est reçoivent un soutien financier

Le Conseil des arts et des lettres du Québec et plusieurs partenaires annoncent un soutien de 268 500 $ à 14 artistes et quatre organismes artistiques professionnels dans le cadre du Programme de partenariat territorial de la Montérégie-Est.

Parmi les autres collaborateurs à cette initiative culturelle, on retrouve: le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les Municipalités régionales de comté (MRC) d’Acton, du Haut-Richelieu, de La Haute-Yamaska, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel (à l’exception de Sorel Tracy), de Rouville, de La Vallée-du-Richelieu, le CLD de Brome-Missisquoi, la Table de concertation régionale de la Montérégie, en collaboration avec Culture Montérégie.

Il est à noter que parmi les projets soutenus, deux artistes reçoivent une première bourse du Conseil grâce à une bonification financière des ententes territoriales accordée par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan de relance économique du secteur culturel.

Processus de sélection

Les demandes ont été analysées par un comité composé de pairs, réunis par le Conseil, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation aux objectifs du programme, en fonction des disponibilités budgétaires des partenaires.

Soutien aux projets des artistes et des écrivain(e)s professionnel(le)s – Total : 193 500 $

- Viviane Audet (Rouville) reçoit 16 500 $ pour réaliser un projet musical intitulé Le Piano et le torrent.

- Vanessa Borduas (La Haute-Yamaska) reçoit 15 500 $ pour la création de contenus multimédias interactifs et la promotion de l’exposition numérique Portraits.

- Nicolas Boulerice (La Vallée-du-Richelieu) reçoit 18 000 $ pour la création et la production d’un concert intitulé Confiné aux voyages.

- Stéphanie Brunelle (Pierre-De Saurel) reçoit 19 500 $ pour la création une série d’émissions web dans l’univers clownesque et poétique du personnage de Bouclette la fée.

- Françoise Crête (Marguerite-D’Youville) reçoit 14 000 $ pour la mise à jour féministe et la diffusion d’un spectacle de contes intitulé Femmes de parole. Un conte au féminin "plurielles".

- Anne Gaydier (Le Haut-Richelieu) reçoit 5 000 $ pour écrire un roman jeunesse intitulé Les Compagnons de Torres - Le grand verglas.

- Jonathan Harnois (La Haute-Yamaska) reçoit 20 000 $ pour un projet d’écriture à vocation sociale qui abordera, sous la forme d’un monologue poétique, la thématique de l’écoute intitulé Je rêve d’humains qui écoutent.

- Viateur Lefrançois (Le Haut-Richelieu) reçoit 5 500 $ pour écrire un roman de fiction qui consiste à faire connaître les origines du canal de Chambly et sa construction intitulé Sur les rives du Richelieu.

- Catherine Major (Brome-Missisquoi) reçoit 8 000 $ pour la recherche, la création et la composition d’un projet instrumental au piano intitulé Quarante.

- Geneviève Marois-Lefebvre (Brome-Missisquoi) reçoit 14 000 $ pour créer une installation photographique narrative explorant les enjeux de la surveillance des frontières privées et gouvernementales intitulée La surveillance du tranquille.

- Anne-Marie Ngô (Marguerite-D’Youville) reçoit 19 000 $ pour la réalisation d’une comédie de fiction intitulée #LesHockeyMoms version Covid.

- Olenny Pelletier (Les Maskoutains) reçoit 16 000 $ pour créer une pièce dansée visant à démontrer à travers le corps, les impacts du stress, de la tension, de l'incohérence qu'un état de choc comme la COVID-19 peut engendrer intitulée Avant/Après.

- Muriel Faille (Brome-Missisquoi) reçoit 11 000 $ pour réaliser un projet de création et d’exposition dans la région du Lac-Brome intitulé Dans l’Esprit des Vignes

- Vicky Gélineau (Le Haut-Richelieu) reçoit 11 500 $ pour un solo de danse avec Chantal Caron qui sera adapté et présenté à Saint-Jean-sur-Richelieu intitulé La fille loin d’son champ.

Soutien aux organismes artistiques professionnels – Total : 75 000 $

- Centre Adélard (Brome-Missisquoi) reçoit 24 000 $ pour réaliser un projet de consolidation, de professionnalisation et de développement des activités de médiation culturelle.

- L’Arrière Scène (La Vallée-du-Richelieu) reçoit 24 000 $ pour offrir à des élèves une expérience de théâtre invisible en classe intitulée La question du devoir, une production de la compagnie de théâtre Le Carrousel.

- Musique et Traditions Illimitées (Brome-Missisquoi) reçoit 3 000 $ pour produire le « OFF Festival » du Festival Violon Traditionnel Sutton.

- Société de diffusion de spectacles de Saint-Hyacinthe (Les Maskoutains) reçoit 24 000 $ pour réaliser Astéria, un voyage musical en réalité virtuelle.