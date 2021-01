Benoît Finley: l'acteur polyvalent au quotidien chargé

Voir la galerie de photos

Polyvalent. Voilà le mot qui décrit le mieux l’acteur Benoît Finley. Comédien, co-propriétaire d’un studio de casting à Montréal, improvisateur, danseur contemporain, idéateur, consultant à la scénarisation et musicien, le natif de Saint-Jean-sur-Richelieu a accepté de s’entretenir avec le réseau Néomédia sur ses nombreux projets.

On peut actuellement voir l’étendue du talent de Benoît Finley, alias Benoît Champagne, au petit écran dans Contre-offre, actuellement en diffusion les mardis à 19h30 sur Noovo. On pourra aussi apercevoir le talentueux comédien dans les séries Sénécal présente et Bête noire, diffusées prochainement.

En plus de nous parler de ses nombreux rôles à la télé, on revient aussi avec lui sur son expérience de danseur contemporain, de co-propriétaire d’un studio de casting à Montréal, de musicien en processus de réalisation d’un premier album et ses projets à venir.

Rencontre avec celui qui incarne le lynx dans les publicités de New Look, mais qui est aussi la voix des annonces des producteurs d’oeufs du Canada.