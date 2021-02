Réouverture des bibliothèques de Saint-Jean-sur-Richelieu aujourd'hui

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu procède aujourd'hui à la réouverture des bibliothèques municipales. Dans le respect des consignes de la Santé publique, plusieurs services, dont l’accès aux rayonnages, sont à nouveau offerts.

La semaine dernière, le gouvernement a annoncé le déconfinement graduel du milieu culturel. En sus du service de prêt sans contact qui demeure en vigueur, les abonnés peuvent à partir d'aujourd'hui sélectionner sur place les livres, les documentaires, les revues et les films qu’ils souhaitent emprunter.

Afin de limiter la durée des visites à une heure et éviter les manipulations superflues, il est recommandé de repérer à l’avance les documents à partir du catalogue sur le site Internet de la bibliothèque.

Outre l’accès aux rayons, les services suivants sont accessibles :

Prêts de documents pour une durée de quatre semaines.

Accès aux ordinateurs pour une durée maximale de 45 minutes par jour.

Service de référence et d’aide aux lecteurs.

Accès aux photocopieurs, numériseurs et imprimantes.

Retour des documents par les chutes.

Émission de cartes citoyens ou abonnement à la bibliothèque.

Paiement des frais de retards en espèce.

Le port du masque, la distanciation physique et la désinfection des mains à l’entrée seront obligatoires. Au maximum 50 personnes pourront être admises simultanément aux bibliothèques Adélard-Berger et Saint-Luc et dix personnes à L’Acadie.

Mentionnons que les élèves peuvent toujours avoir accès aux ordinateurs et aux espaces de travail pour une durée de trois heures sur réservation, tel qu’annoncé en janvier.

Pour protéger la santé et assurer la sécurité de tous, les services suivants demeurent inaccessibles :

Accès aux tables de travail et places assisses

Lecture de magazines et journaux sur place. Les revues peuvent être empruntées.

Activités d’animation culturelle, conférences, ateliers et visites de groupe.

L’horaire des bibliothèques est maintenu jusqu’à nouvel ordre. Lorsque l’établissement est ouvert en soirée, les portes ferment à 19 heures en raison du couvre-feu. Pour toute information additionnelle, n’hésitez pas à consulter le site Internet des bibliothèques : sjsr.ca/bibliotheques