Spectacle de Stephen Faulkner en webdiffusion

La Ville de Beloeil, en collaboration avec la Télévision de la Vallée-du-Richelieu, présentera un spectacle de Stephen Faulkner le jeudi 18 février à 19 h 30 en webdiffusion. Le spectacle capté à la maison de la culture Villebon sera également disponible en rediffusion pour une durée de cinq jours. Il est gratuit pour les résidents de Beloeil et au coût de 5 $ pour les non-résidents.

Stephen Faulkner a joué avec Plume Latraverse pendant de nombreuses années. Son premier album solo nous fait découvrir Si j’avais un char. Il nous revient, après une pause de 4 ans de la scène. L'auteur-compositeur présente un tout nouveau spectacle composé de ses plus grands succès, ainsi que de nouvelles compositions; une prestation en musique et chansons, que tous connaissent.

Interaction avec les spectateurs

Les citoyens qui souhaitent y assister peuvent se rendre sur la plateforme beloeil.spectaclesendirect.com pour s'inscrire. Il suffit de se créer un compte et de sélectionner les spectacles désirés. Ceux-ci seront disponibles à partir du site web, en direct à la date et l’heure du spectacle ainsi qu’en rediffusion.

Il sera possible pour les spectateurs de visionner le spectacle sur un téléphone intelligent, tablette ou ordinateur et d’interagir avec les artistes en direct, par écrit. Le soir du spectacle, il sera également possible d’interagir par vidéo et de participer à une discussion avec les artistes après le spectacle, contactez le [email protected] si vous êtes intéressés.

Ce projet est rendu possible grâce à une subvention du Ministère de la Culture et des Communications. La Ville de Beloeil remercie ses partenaires TVR9 et Webdiffusionplus.