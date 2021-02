La culture en Montérégie au coeur d'une étude de la firme KPMG

Une étude intitulée Importance économique du secteur culturel en Montérégie, réalisée par la firme KPMG, met en lumière des données économiques précises et récentes sur le secteur culturel montérégien en plus de présenter différents enjeux pour son développement. Le document volumineux a récemment été rendu public par Culture Montérégie et Tourisme Montérégie.

La documentation aborde aussi la sous-représentation de cette région administrative en ce qui a trait aux investissements financiers en culture faits par l’administration publique québécoise.

Notons d’abord que le secteur culturel comprend 5 215 emplois directs à temps complet — chiffre relativement conservateur, puisque nombre d’artistes et de travailleurs culturels œuvrent à temps partiel ou à forfait, et sont absents des calculs. Et pour la seule année 2019, les retombées engendrées ont été de l’ordre de 427 M$, dont 329 M$ en valeur ajoutée en Montérégie. Cette activité représente 38,3 M$ en recettes d’impôt et de taxation pour les gouvernements québécois et canadien.

Or, la région se retrouve au dernier rang parmi toutes celles du Québec quant à l’investissement en culture par habitant de l’administration publique québécoise. Cet investissement n’est que de 24 $ par habitant, soit 88 % de moins que la moyenne nationale qui est à 203 $... En comparaison, Québec reçoit 629 $ par habitant et Montréal 458 $. En même temps, notre région connaît une croissance soutenue du nombre de ménages de 5,9 % depuis 2016. Ce déficit considérable est donc en augmentation tandis que le besoin pour une offre culturelle est en croissance.

L’étude montre également l’impact de la proximité régionale avec le pôle culturel montréalais. Les données démontrent que beaucoup d’artistes et de travailleurs culturels résidant en Montérégie travaillent en dehors de la région. En effet, 71 % des travailleurs du secteur culturel quittent la Montérégie pour leurs activités professionnelles, alors que c’est le cas pour seulement 37 % des travailleurs des autres secteurs économiques. Comment garder ces talents ici ? Les gens partent, souvent à Montréal, parce qu’il manque ici d’infrastructures adéquates, d’ateliers, de programmes, de mesures de soutien, d’aménagements publics.

La culture et l’identité régionale sont intimement liées et constituent un puissant vecteur de développement et d’attractivité touristique. « Pour l’industrie touristique de la Montérégie, le déploiement d’une activité culturelle dynamique et prospère contribue à l’offre de la destination en renforçant l’identité du territoire et à sa différenciation. Nous voyons un intérêt à ce que les créateurs et les artistes aient de plus en plus accès à des infrastructures de qualité dans notre région afin de générer encore plus d’activités », soutient Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Montérégie.

« Il est question ici de beaucoup plus que d’investissements financiers. Pour réussir le pari que nous tenons, il faut inviter la culture autour de la table lors des prises de décisions, qu’on parle d’aménagement du territoire, de transport collectif, de tourisme ou de développement économique. Les artistes et les travailleurs de la culture doivent être partie prenante de notre avenir pour faire en sorte que la Montérégie valorise pleinement l’immense richesse de son territoire. Investir en culture, c'est investir dans chacun de nous parce que la culture locale, c'est vital », conclut Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie.

Pour consulter l'entièreté de l'étude, veuillez cliquer sur le lien suivant :https://culturemonteregie.qc.ca/publication/importance-economique-du-secteur-culturel-en-monteregie/.