Six artistes choisis pour les premières résidences Instagram de Culture Montérégie

Culture Montérégie annonce le nom des six artistes choisis dans le cadre de l’appel de candidatures des résidences d’artistes sur Instagram. Après un processus d’analyse, le jury a retenu les propositions de : Annie Conceicao-Rivet (Longueuil), Sébastien Cossette-Masse (Longueuil), Gabrielle Desmarais (Chambly), Isabelle Parson (Les Cèdres), Tina Struthers (Vaudreuil-Dorion) et Roman Zavada (Sainte-Christine), qui auront la possibilité de prendre le contrôle de notre nouveau compte Instagram Culture locale, culture vitale durant un mois chacun.

Durant ce « séjour » d’un mois, les artistes feront découvrir leur démarche artistique de multiples façons : démonstrations vidéo de techniques caractéristiques de leur travail ou de leurs créations en cours d’évolution (comme un journal de bord), publications de performances, d’extraits, de réflexions ou d’explications de leur vision artistique. Ils pourront tout simplement faire part aux abonnées de leur quotidien en tant qu’artistes en processus de création par des photos ou des « stories ».

Isabelle Parson

Du 15 mars au 11 avril 2021

Intéressée par le corps comme entité et à la matière comme principe premier, cosmique et universel, Isabelle Parson sonde la nature de la matière organique, minérale et synthétique dans leurs formes plastiques, métalliques et translucides. Elle travaille actuellement sur un projet d'expérimentation dans les serres Chlorophylle ainsi que sur le projet-hôpital : Vaudreuil-Dorion.

Gabrielle Desmarais

Du 12 avril au 9 mai 2021

Diplômée de l’École de joaillerie de Montréal en 2010, Gabrielle Desmarais se démarque par sa vision artistique et esthétique. Son travail se caractérise par une rupture formelle et esthétique avec la tradition joaillière. Elle travaille actuellement sur son exposition solo, Landscapes, ou Maquettes d'un monde incertain, qu'elle présentera à la galerie Noel Guyomarc’h.

Annie Conceicao-Rivet

Du 10 mai au 6 juin 2021

Pratiquant principalement la sculpture et les arts imprimés dans un processus qui oscille entre technicité et expérimentation, Annie Conceicao-Rivet est active depuis 15 ans dans le milieu des arts visuels. Elle travaille actuellement sur la rénovation et l'aménagement de son nouvel atelier de création ainsi que sa série de gravure Les choses douces.

Tina Struthers

Du 7 au 4 juillet 2021

Originaire d’Afrique du Sud, Tina Struthers est une artiste en art visuel et textile. Elle crée des abstractions textiles à grande échelle qui tentent de cartographier l'imprévisibilité de l'impact humain sur les sociétés et les environnements de la planète. Elle travaille actuellement sur l'installation finale d'une œuvre d'art publique pour la ville de Sainte Catherine.

Roman Zavada

Du 5 septembre au 3 octobre 2021

Se fondant sur l'instinct, l'improvisation et la spontanéité, Roman Zavada explore les possibilités multiples du piano. Ses compositions se forment, depuis toujours, en improvisant autour de lignes mélodiques et d'enchaînements harmoniques et rythmiques. Il travaille actuellement sur son nouveau projet, Ré.silience, une série de compositions sur le thème de la résilience, qu’il situe quelque part entre la résistance et le silence.

Sébastien Cossette-Masse

Du 4 octobre au 31 octobre 2021

Ayant toujours évolué en tant qu'interprète en danse, Sébastien Cossette-Masse a commencé à chorégraphier afin de créer des œuvres qui se déploient dans des formes innovantes. L'implication directe du public dans ses œuvres est rapidement devenue la pierre angulaire de sa création. Il travaille actuellement sur le projet Les petits guerriers de lumière, un spectacle de danse contemporaine conçu par et pour les enfants des municipalités de la Montérégie.

Mettre en lumière les artistes de la Montérégie

En plus des 6 artistes choisis, Culture Montérégie encourage les artistes de la Montérégie à faire découvrir leurs créations avec le hashtag #culturelocaleculturevitale afin que l'organisme puisse partager leurs publications et ainsi leurs talents.