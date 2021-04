La Maison amérindienne est en deuil à la suite du décès de l'un des siens

Le samedi 10 avril, l’écrivain et poète, Michel Noël est décédé suite à un infarctus du myocarde. Il était en forêt dans l'environnement qu'il affectionnait tant au moment de son décès.

D’origine algonquine, Michel Noël a été président de La Maison amérindienne durant plusieurs années et siégeait au conseil d’administration au moment de sa mort. Vendredi dernier aura été sa dernière réunion. Ethnologue de formation, sa longue carrière a été marquée par son constant souci de préserver et de promouvoir les immenses richesses de sa culture première et de celle des inuits. Il a été récipiendaire de nombreux prix et honneurs. Michel Noël était l’auteur du livre biographique « Le peintre et l’amérindien » qui relate le parcours en forêt du peintre ethnographe André Michel et son amitié avec le chanteur-chasseur innu Jean-Marie McKenzie.

Les funérailles avec la famille auront lieu à Messines, car c’est là qu'il souhait reposer, près de ses parents, sa sœur Micheline et son frère André. Une cérémonie hommage, en présence de sa conjointe Sylvie Roberge et de ses amis, se tiendra à La Maison amérindienne lorsque la crise sanitaire le permettra.