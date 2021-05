Nouvelle exposition de poterie à la Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu

La Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu présente « Apprivoiser sa mortalité » l’exposition des céramiques de Holly Ratcliffe, artiste de Saint-Roch-de-Richelieu. Son exposition est appuyée par le Conseil des arts et lettres du Québec.

La poterie est chargée de symbolisme humain, du bol qui contient de la nourriture jusqu’à l’urne dans laquelle reposeront nos cendres. Ses céramiques témoignent de la vie à la fois tenace et fragile, spirituelle et mortelle. Ses œuvres abordent des sujets difficiles, comme la mort, qu’elle traite de façon humanisant. Elle souhaite que son travail favorise un état contemplatif désarmant, voire un état de communion, allant jusqu’à déstabiliser le visiteur qui s’y attarderait.

Cette exposition sera accessible aux visiteurs les fins de semaine du 5 et 6, 12 et 13, et le 19 et 20 juin 2021 du 10h à 16h et sur réservation les mardis et mercredis de 10h00 à 16h00.



La Maison de la culture suit soigneusement les consignes sanitaires du gouvernement, de distanciation sociale de deux mètres et du lavage des mains. Les masques sont recommandés aussi pour les visiteurs de l’expo. L’exposition peut se faire visiter aussi virtuellement, car elle fait partie de la Route des arts du Richelieu 2021.