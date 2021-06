Le sculpteur Gérald Parent en exposition à la maison de la culture Villebon

La Ville de Beloeil présentera du 9 au 27 juin les sculptures contemporaines de l’artiste Gérald Parent à la maison de la culture Villebon.

Dans son exposition intitulée L’envol, Gérald Parent présente une installation d’œuvres en corde et fil de papier. Selon l'artiste, ce matériel issu du bois ressemble par sa nature aux racines d’un fondement, les bases sur lesquelles nous nous construisons, qu’elles soient nos origines culturelles ou notre histoire familiale.

Il ajoute qu'il s’agit ici de nos racines flexibles et rigides à la fois. Tel un oiseau libéré de sa cage L’envol parle de se libérer de nos peurs, de nos croyances et des limitations qui créent des blocages dans nos vies.

En raison de la situation, l’horaire est adapté à raison de 4 jours par semaine, soit les mercredis et les jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et les samedis et dimanches de 13 h à 17 h. Les visiteurs sont invités à respecter les consignes sanitaires et les règles de distanciation.