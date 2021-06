Twin Flames à La Maison amérindienne

Samedi le 19 juin 2021 à 19h, La Maison amérindienne accueillera à nouveau le duo réputé à l’international Twin Flames. Ce duo mari-femme est composé de Jaaji, Inuk et Mohawk du Nunavik et Chelsey June, métis Algonquin Cree, deux artistes qui partagent le désir commun de construire des ponts entre les cultures, les continents et les styles musicaux.

Écrites en français, en inuttitut et en anglais, leurs chansons racontent des histoires de courage et de survie. Près de leur racine, ce duo fait écho aux voix de leurs ancêtres tout en s’appropriant des sonorités folks contemporaines qui font voyager à travers le Canada et l’Arctique.

Twin Flames a lancé son 3e album « Omen » l’an dernier, album qui incite à chercher des signes d'espoir en nous-mêmes et en la Terre-Mère. Le duo a, au cours de sa carrière, performé dans plusieurs pays, dont notamment le Groenland, les États-Unis, l’Australie et la France et a reçu de nombreux prix et acclamations. Ils sont présentement en nomination pour quatre prix au Summer Solstice Indigenous Music Awards dont ceux de Recording Artists of the Year et de Radio Single of the Year.

Le duo est un exemple pour les jeunes autochtones et non autochtones, s’impliquant de diverse façon à inspirer la génération de demain à rêver sans limites. Leurs actions parlent d’elles-mêmes : en 2019, ils se sont associés à l'UNESCO pour écrire «Human», chanson officielle pour célébrer l’année internationale des langues autochtones.