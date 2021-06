La Route des Arts du Richelieu organise des visites d’ateliers d’artistes

La Route des Arts du Richelieu présente, comme à son habitude, les visites d’ateliers d’artistes, les fins de semaine des 12-13 et 19-20 juin 2021. Pour cette 5ème édition, la Route des Arts du Richelieu élargit son mandat de diffuseur culturel en multipliant ses activités et en développant de manière significative sa présence virtuelle pour s’adapter à la pandémie en cours.

C’est dans ce contexte que les visites des ateliers d’artistes se feront principalement en mode virtuel, au moyen d’une prise de rendez-vous à laquelle auront accès les visiteurs de toutes provenances. Simple et efficace, ce système, disponible directement à partir du site Web de la Route des Arts du Richelieu, permettra à un plus grand nombre de découvrir et d’apprécier la grande diversité des artistes et artisans de la région.

La Route des Arts du Richelieu invite donc les citoyens à découvrir la région de la Vallée-du-Richelieu à travers les créations de ses artistes. Ce circuit touristique, qu’il soit accessible virtuellement ou physiquement, permet aux amateurs d’art de vivre des expériences uniques auprès de plus d’une trentaine de créateurs talentueux en arts visuels et en métiers d’arts.

Autres activités

De plus, l'organisme propose quatre expositions collectives sur le territoire de la Vallée-du-Richelieu, avec la complicité des municipalités de cette région, qui souhaitent mettre en valeur la créativité des artistes d’ici.

Maison de la culture Villebon, Beloeil : 30 juin au 1er août

Corps de Garde, Chambly : 25 septembre au 11 octobre

Maison de la culture Eulalie-Durocher, St-Antoine-sur-Richelieu : 19 août au 12 septembre

Maison nationale des Patriotes, St-Denis-sur-Richelieu : 28 août au 10 octobre

En conclusion, arts visuels et métiers d’art sont au rendez-vous : sculpture, peinture (huile, acrylique), aquarelle, photographie, estampe, joaillerie, poterie, céramique et plus encore.