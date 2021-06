Nicolas Boulerice remporte le Prix patrimoine Culture Montérégie

Culture Montérégie a décerner le Prix patrimoine Culture Montérégie à Nicolas Boulerice (MRC de la Vallée-du-Richelieu) pour son album Maison de pierres. Ce prix, assorti d’une bourse de 1 000 $, a été annoncé par madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, lors de la 19e édition des prix en arts et culture de la Montérégie.

Le jury a aimé le contenu et la recherche de ce projet. De plus, il a tenu à souligner l'importance de l'implication des citoyens et la mise en valeur du territoire.

« Je veux prendre quelques minutes pour dire un grand merci à la pandémie. Cela m'a permis d'avoir du temps pour cueillir des chansons de chez nous, de capter les sons de Saint-Antoine-sur Richelieu et de pouvoir l'enregistrer dans l'église du village. Merci infiniment. » souligne Nicolas Boulerice.

Description du projet

Maison de pierres de Nicolas Boulerice (MRC de la Vallée-du-Richelieu) Cinq ans après la sortie de l’album solo Maison de bois, Nicolas Boulerice signe le deuxième volet de son triptyque avec Maison de pierres – Confiné aux voyages.

Sa voix et la contrebasse de Frédéric Samson s’unissent pour offrir 13 complaintes traditionnelles accompagnées d’autant d’ambiances sonores captées à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Ces chansons, connues ou moins connues, ont parcouru le temps et l’espace jusqu’aux chemins de son village, le printemps dernier. C’est le moment de découvrir cette étrange saison comme il l’a vécue, sous la pluie, dans les champs ou au bord de la rivière Richelieu.

Cette rencontre, qui est d’abord celle d’un territoire et d’un répertoire, puis celle d’une voix et d’une contrebasse, se déroule sous le thème du voyage. Nicolas Boulerice a assemblé des chansons de sa grand-mère, de sa blonde, des mélodies glanées dans ses livres, chez Jean-Paul Lanoie ou bien chez Jean-Paul Guimond, grand réparateur et gardien de chansons.