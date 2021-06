Une fin de semaine entièrement consacrée à l’histoire autochtone

Le mois national de l’histoire autochtone est un mois de commémoration et d’éducation sur la richesse et la diversité des cultures, des voix, des expériences et des histoires des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Du 19 juin au 21 juin prochain, La Maison amérindienne invite le public à venir partager, chanter, conter et célébrer l’importance des Premiers Peuples. À l’orée du boisée de l’érablière, toute la famille pourra apprendre et échanger sur les enjeux autochtones qui nous concernent tous lors d’activités gratuites et accessibles.

La réservation est requise pour toutes les activités afin de pouvoir mettre en place les mesures sanitaires et de distanciation nécessaires.

Grand rassemblement des coureurs des bois

Samedi 19 juin et dimanche 20 juin de 11h à 17h

Le Grand rassemblement des coureurs des bois offre de se replonger au temps de la Nouvelle-France et de revivre la naissance du Québec riche et métissé d’aujourd’hui. Cette 9e édition du site de reconstitution historique favorise la promotion d’une meilleure connaissance de l’histoire ainsi que d’une identité culturelle basée sur la richesse du partage.

Évènement du Solstice d’été

Lundi 21 juin à 19h

L’évènement du Solstice d’été propose une soirée de célébration durant laquelle plusieurs artistes et personnalités viendront ensemble accuser l’importance de la mise en valeur des cultures autochtones. Nicole O’Bomsawin, Élise Boucher de Gonzague, Buffalo Hat singers accompagnés des danseurs de Pow Wow et Shauit se partageront la scène lors de l’évènement à l’occasion de la journée nationale des peuples autochtones.