Ateliers musicaux gratuits à Richelieu

Afin de célébrer et de démystifier la force de la musique de film, la Ville de Richelieu invite les citoyens à une journée gratuite de divertissement et d’ateliers, devant l’église Notre-Dame-de-Bonsecours (750, 1re Rue), le 24 juillet prochain.

Comédie et improvisation musicale avec Roman Zavada (11h)

Dans ce spectacle pour toute la famille, l'improvisateur Roman Zavada accompagnera en musique des grands classiques du cinéma muet, durant lesquels son piano transformera les notes en narration et en paroles de film. Revisitez les classiques de Laurel et Hardy, Charlie Chaplin et Buster Keaton.

Les plus grands classiques de la musique de film (15h)

L’ensemble musical de l’ELRFC vous convie ensuite à un concert lors duquel vous entendrez certaines des musiques ayant marqué votre parcours de cinéphile. Écoutez notamment les trames musicales de La Dolce Vita de Federico Fellini (Nino Rota) et du film de Sergio Leone, Le Bon la brute et le truand (Ennio Morricone). Ou repartez avec le vers d’oreille Bella Ciao qui marque le rythme de la populaire série La Casa de Papel.

Viviane Audet – Les Filles Montagne | Le Piano et le torrent (20h)

En clôture de cette journée,les citoyens pourront entendre en primeur les plus récentes créations de Viviane Audet, dans le cadre du projet Le Piano et le torrent. Elle jouera même quelques notes sur le piano blanc qui dormait dans la Sacristie de l’église de Richelieu depuis plus de 50 ans et qu’elle a restauré pour l’occasion.

Entendez aussi certaines pièces de son album piano-solo Les Filles Montagne, un récit pianistique en hommage aux victimes de Polytechnique, inspiré de la trame sonore qu’elle a créé pour le documentaire sur le sujet. Viviane Audet sera accompagnée sur scène par la violoncelliste Sheila Hannigan (Pierre Lapointe, Isabelle Boulay, Diane Dufresne) et la harpiste Éveline Grégoire-Rousseau (The Barr Brothers, Ingrid St-Pierre).

Programmation complète

Entre chacune de ces prestations, le site sera également animé par des ateliers et des entretiens d’artistes ouverts à tous.