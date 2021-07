Une exposition de lecture au Domaine Trinity

L’équipe des bibliothèques de Saint-Jean-sur-Richelieu présente ses suggestions de lecture au Domaine Trinity. L’exposition la « Corde à livres des employé.es » est en accès libre jusqu’au 12 septembre et propose une grande variété de romans, documentaires et BD.



C'est donc une invitation à venir bouquiner sur place en consultant les exemplaires disponibles au kiosque du Domaine Trinity ou simplement en les réservant en ligne sur biblio.sjsr.ca.



Pour les plus jeunes, c’est le retour des sac-à-dos Aventuriers sur le thème de la nature, des insectes et des oiseaux. C’est une mine d’activités ludiques pour le plus petits.



Le site nature du Domaine Trinity est au 360 rue McGinnis dans le secteur Iberville.