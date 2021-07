L’artiste Mylène Raiche en exposition à la maison de la culture Villebon

La Ville de Beloeil présentera du 4 août au 5 septembre 2021 à la maison de la culture Villebon le travail de l’artiste contemporaine Mylène Raiche.

L’exposition consiste en une série de dessin, d’objets et d’installations sculpturales alliant arts textiles et objets trouvés avec lesquelles l’artiste explore les similitudes et connexions entre la matière, le corps et la terre.

Les thèmes récurrents sont ceux de la condition humaine, des processus de guérison à travers la réparation transformative ainsi qu’une préoccupation pour les problèmes environnementaux et de surconsommation.

En raison de la situation, l’horaire est adapté à raison de 4 jours par semaine, soit les mercredis et les jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et les samedis et dimanches de 13 h à 17 h. À noter que l’exposition sera également présentée de 10 h à 17 h les samedis 28 et 29 août dans le cadre de Kaput! le festival des artistes récupérateurs. Les visiteurs sont invités à respecter les consignes sanitaires et les règles de distanciation.