Une exposition de Voitures Anciennes à Saint-Lambert

Les voitures admises



En ce qui a trait aux classes de voitures admises lors de l’exposition, voici une liste exhaustive: · Années 1900 à 1940 · Années 1950 · Années 1960 · Années 1970 · Années 1980 à 1996 · Deux places américaines · Voitures européennes · Voitures asiatiques · Voitures modifiées · Best of Show Inscription gratuite pour les membres du club de Voitures anciennes du Québec et 10$ pour les non-membres.

Pour inscrire son véhicule: https://bit.ly/ 3fo2R3u



La remise de prix La remise de trophées se déroulera à 15 h. Il y aura un gagnant par classe, et le choix de ceux-ci sera effectué par des juges qui évalueront les voitures de chacune des classes. Un trophée « Best of Show » sera également attribué à la plus belle voiture datant des années 1950 et plus, qui se sera démarquée soit par sa rareté, la qualité de sa restauration, son originalité ou par l’effet « wow » qu’elle procurera aux juges. Les gagnants auront par la suite l’occasion de faire une apparition dans le Magazine de l’Auto Ancienne, lors d’un reportage.