Découvrez l’exposition De films en aiguilles – l’Histoire se costume

Les Amis de Trinity d’Iberville sont heureux d’annoncer la tenue de l’exposition De films en aiguilles – l’Histoire se costume, qui se tiendra du 10 septembre au 7 novembre 2021, sur le site patrimonial du Domaine Trinity.

Originaire d’Iberville, Mario Davignon, concepteur de costumes d’époque pour le cinéma, exposera des années de création, une première dans la vie de cet homme d’exception.

Les visiteurs pourront y admirer une soixantaine de costumes et d’accessoires illustrant plusieurs périodes historiques : période autochtone, exploration d’Hochelaga par Jacques Cartier en 1535, rébellion des Patriotes, etc. Autant de tranches d’histoire ayant servi de trame de fond pour des films tels qu’Hochelaga, terre des âmes et 15 février 1839 pour lesquels ces costumes ont été créés et utilisés.

Pour réaliser cette exposition, l’artiste a dû relever tout un défi : plonger dans ses archives de photos et de maquettes, se mettre à la recherche des costumes, identifier les films, les époques, les personnages, les réalisateurs, les acteurs et actrices. Son travail de recherche résulte en une occasion unique pour les visiteurs d’entrer dans l’histoire par la porte de la création cinématographique.

Par ailleurs, quelques tenues de scène créées par Mario Davignon pour Diane Dufresne seront également exposées en exclusivité du 10 au 19 septembre 2021 au Centre d’art Trinity.

Présentée par les Amis de Trinity d’Iberville et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, l’exposition est rendue possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, dont F.M.R. Costumes, qui prête gracieusement les costumes de films; Diane Dufresne; et Desjardins, fier partenaire des Amis de Trinity d’Iberville. Soulignons également le travail de nombreux bénévoles à la préparation et au montage de l’exposition.

L’exposition pourra être visitée gratuitement les vendredis, de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h, ainsi que les samedis et dimanches, de 13 h à 17 h. Le Domaine Trinity est situé au 360, rue McGinnis, dans le Vieux-Iberville, à l’angle de la 11e Avenue. Pour plus de détails, consultez le www.maculture.ca. Veuillez noter que les mesures sanitaires recommandées par la Santé publiqueDÉ seront appliquées. Ainsi, le port du masque, la désinfection des mains et la présentation du passeport vaccinal accompagné d’une pièce d’identité seront exigés.