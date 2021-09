Ne manquez pas les Samedis dans le vent! à Saint-Jean-sur-Richelieu

L’été se termine sur une note festive à Saint-Jean-sur-Richelieu. L’excitation montera d’un cran au parc Gerry-Boulet avec quatre grands rendez-vous prévus dans les prochaines semaines à l’occasion des Samedis dans le vent.

Comme l’adage populaire l’exprime avec tant d’éloquence : « L’été, c’est fait pour jouer! ». Et du jeu, sur scène, il y en aura! Saint-Jean-sur-Richelieu aura le plaisir de présenter un Gala d’humour (François Bellefeuille, Simon Gouache, Guillaume Pineault et invités – 4 sept.), Marc Dupré (11 sept.), Pour une histoire d’un soir (Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier – 18 sept.) ainsi que Loud (25 sept.).

« Nous avons très hâte de voir les micros se brancher, les lumières s’allumer, les musiciens jouer leurs premières notes et les artistes performer sur scène. Nous sommes tellement heureux de remettre de la musique au parc Gerry-Boulet et surtout, surtout, nous avons hâte de voir les grands sourires des citoyens », souligne le maire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante.

Spectacles gratuits, mais réservation requise

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu convie gratuitement les citoyens à ces spectacles en plein air. Chaque grand rendez-vous est offert en billetterie.

Pour assister aux concerts, les citoyens doivent réserver leurs billets en même temps pour une bulle familiale (max. 4 billets par personne). À ce moment, il sera nécessaire de choisir la zone de spectateurs désirée, puisque différentes ambiances seront créées: soit debout, avec places assisses (on apporte sa chaise) et à mobilité réduite. Une fois sur le site, il ne sera pas possible de changer de section. Le terrain comptera 3500 places au total.

Comme la situation sanitaire évolue de jour en jour, les citoyens seront tenus de respecter les consignes sanitaires en vigueur au moment du spectacle.

Pour réserver ses billets, visitez le www.sjsr.ca/festivites.