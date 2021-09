Retour des Aventuriers Voyageurs au Cinéma Beloeil

Après plusieurs mois de confinement devant votre télévision, Les Aventuriers Voyageurs reviennent en force et vous proposent la présentation de ses films de voyage au Cinéma Beloeil. Cette nouvelle saison présentera avec 11 destinations paradisiaques.

Pour débuter ce véritable tour du monde, le Cinéma Beloeil présentera le 23 septembre le film Étonnante Jamaïque, une famille, une île:

« Un enseignant en histoire et sa famille mettent le cap vers une destination improbable avec de jeunes enfants: la Jamaïque. Et pourtant! Tout au long de ce road trip d’un mois, nos aventuriers iront au-delà des préjugés et des clichés afin de découvrir une île d’une beauté immense et un peuple d’une fierté affirmée. Ce tour de l’île vous permettra de faire la rencontre d’une culture unique dans des décors aux accents de paradis oublié, de plages et de lagons, façonnés de cascades, de rivières et de montagnes. Sous vos yeux, la Jamaïque se révèlera entière, belle et vraie. »

Programmation 2021-2022

Chaque mois, un nouveau film sera présenté pour vous faire voyager. Après le film Jamaïque, le prochain documentaire qui vous emmènera au cœur des paysages méconnus et de la culture fascinante de l’Inde du Sud, aux mille couleurs. Ensuite, plongez au cœur de la nature et de villes charmantes avec le film Suisse envoûtante avant de repartir en road trip en République Dominicaine pour découvrir ce pays et ses gens sous un autre angle qu’en formule tout inclus.

La deuxième partie de la saison débutera sous le signe de la culture latine pour découvrir le côté méconnu de ce pays fascinant : L’Autre Mexique. Les amateurs de marche ne devront pas manquer le film Compostelle qui vous donnera tous les trucs essentiels à une bonne préparation, tout en vous charmant par cette aventure sur le mythique Camino Francés.

Les Splendeurs d’Islande et ses trésors cachés sera votre prochain film : réalisé en collaboration avec l’animateur André Robitaille, qui viendra ajouter une touche d’humour à des images incroyables. Découvrez ensuite un archipel d’Espagne recouvert parfois de montagnes verdoyantes ou de paysages volcaniques et bordé de plages spectaculaires : les Iles Canaries, véritable paradis de l’Atlantique. Rencontres, paysages et gastronomie seront au rendez-vous à travers la beauté de l’Italie du Nord au rythme de la dolce vita. La saison se poursuit sous une note historique avec le film Bretagne et Normandie, une marée d’histoires, et se terminera avec Michel qui vous fera visiter un petit pays qui vous dépaysera, le Sri Lanka.