Une exposition sur les Années folles au Musée du Haut-Richelieu 

Le Musée du Haut-Richelieu annoncer la tenue d’une exposition temporaire célébrant les Années folles. L’exposition Entre prohibition et libertinage : le Haut-Richelieu au temps des Années folles sera présentée du 16 septembre au 5 décembre 2021. Les circonstances actuelles empêchent de tenir un vernissage.

À l’occasion du centième anniversaire des Années folles, l’exposition propose une immersion dans cette période historique marquée par les nouveautés…et un vent de liberté! C’est l’époque charnière où la femme « garçonne » s’affranchie de son rôle de ménagère et où s’offre à elle une société de loisirs. Cinéma, jazz, automobile, poêle électrique… Tant d’innovations qui se mettent en place pour repousser les limites du rôle de la femme dans l’entre-deux-guerres.

C’est aussi la grande période de la tempérance sur les boissons alcooliques au Québec. Les États-Unis étant au régime sec, une véritable vague de contrebandiers déferle sur la frontière pour y exporter des alcools de toutes sortes. Saint-Jean devient alors une plaque tournante entre les États-Unis et la frivole vie nocturne de Montréal; les hôtels johannais accueillent leur lot de « touristes de liqueur ». Le catalogue enrichi qui accompagne l’exposition sera disponible à la boutique du Musée dès le 16 septembre.

La directrice du Musée, France Bourassa, tient à souligner le travail colossal de ses collègues, plus particulièrement Marie-Pier Rioux et Mathieu Hébert, qui, peu importe le sujet, se lancent à fond dans les projets du Musée. Il faut également souligner la collaboration de nombreux collectionneurs qui ont prêté des objets, ainsi que celle des institutions partenaires dont Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal, Cinémathèque québécoise, F.M.R. costumes, Le Canada Français, Musée de la civilisation, Musée des ondes Emile Berliner et Société des Alcools du Québec – SAQ.