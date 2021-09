Exposition solo de l'artiste photographe Pascal Normand

Dans le cadre de la programmation automnale de la Maison de la culture Villebon, l'artiste visuel Pascal Normand présentera du 6 au 31 octobre 2021 son exposition à caractère urbain « Devoir de mémoire et d'identité sur le cadre bâti ».

C'est dans sa nouvelle ville d'adoption que l'artiste installera ses créations sur canevas mélangeant photographies nocturnes, travail numérique et peinture aérosol.



Pascal Normand, un artiste qui fait naître une autre vision de la ville

« Depuis l’enfance, j’aime m’aventurer hors des sentiers battus. Inspiration première, l’unicité texturale de paysages industriels et de bijoux d’architecture se trouve au cœur de mon travail de création.



À la photographie nocturne, je conjugue l’art numérique et la peinture à l’aérosol afin de développer un autre regard sur ces lieux. Une mémoire collective à laquelle je rends hommage en donnant vie à une esthétique urbaine actuelle où s’établissent en filigrane des mises en scène évocatrices.



L’œuvre devient le théâtre d’une histoire qui fait écho à celle des quartiers ou des édifices mis en lumière. Un langage plastique qui se structure à partir de dualités. La lumière telle qu’elle révèle des détails invisibles à l’œil nu et qui tranche avec la pénombre complète, la couleur vive qui nargue l’effacement de la ferraille… Autant de tensions qui suscitent l’émotion, l’identification. »

Issu d’un parcours en télé et cinéma, Pascal Normand se consacre à la création et à la production de son œuvre picturale. Au cœur de la nuit, il débusque la splendeur de paysages industriels ou encore de bijoux d’architecture patrimoniale. Un spleen qui ouvre à la création. La photographie nocturne amorce un processus où l’art numérique et le travail à l’aérosol restituent la valeur des lieux et donnent vie à une œuvre originale. Son travail suscite aisément l’intérêt et sa signature inspire aujourd’hui l’imaginaire urbain montréalais.