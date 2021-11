Prolongation de l'exposition sur les Années folles au Musée du Haut-Richelieu

Le Musée du Haut-Richelieu annonce la prolongation de l’exposition temporaire célébrant les Années folles. L’exposition Entre prohibition et libertinage : le Haut-Richelieu au temps des Années folles sera présentée du jusqu’au 3 avril 2022, au lieu du 5 décembre 2021 prévu initialement. C’est donc l’occasion de voir ou revoir l’exposition, dans une ambiance festive et unique.

À l’occasion du centième anniversaire des Années folles, l’exposition propose une immersion dans cette période historique marquée par les nouveautés…et un vent de liberté! C’est l’époque charnière où la femme « garçonne » s’affranchie de son rôle de ménagère et où s’offre à elle une société de loisirs. Cinéma, jazz, automobile, poêle électrique… Tant d’innovations qui se mettent en place pour repousser les limites du rôle de la femme dans l’entre-deux-guerres.

C’est aussi la grande période de la tempérance sur les boissons alcooliques au Québec. Les États-Unis étant au régime sec, une véritable vague de contrebandiers déferle sur la frontière pour y exporter des alcools de toutes sortes. Saint-Jean devient alors une plaque tournante entre les États-Unis et la frivole vie nocturne de Montréal; les hôtels johannais accueillent leur lot de « touristes de liqueur ». Le catalogue enrichi qui accompagne l’exposition est disponible à la boutique du Musée.

La directrice du Musée, France Bourassa, tient à souligner le travail colossal de ses collègues, plus particulièrement Marie-Pier Rioux et Mathieu Hébert, qui, peu importe le sujet, se lancent à fond dans les projets du Musée. Il faut également souligner la collaboration de nombreux collectionneurs qui ont prêté des objets et prolongé leurs prêts, ainsi que celle des institutions partenaires dont Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal, Cinémathèque québécoise, F.M.R. costumes, Le Canada Français, Musée de la civilisation, Musée des ondes Emile Berliner et Société des Alcools du Québec – SAQ.