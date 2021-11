Un bilan d’achalandage pour l’été 2021 sous le signe du rattrapage

Événements Attractions Québec (ÉAQ) a dévoilé le bilan d’achalandage des attractions touristiques québécoises pour la saison estivale 2021 et le portrait semble être variable.

Le bilan démontre une hausse généralisée pour tous les types d’activités, que ce soit intérieur ou extérieur, gratuit ou payant, dans toutes les régions, il y a eu une hausse d’achalandage moyenne de 88,4 % pour les mois de mai à août 2021 par rapport à la même période en 2020.

Malheureusement, il reste encore plus de 40 % du total des visites à récupérer pour revenir à un achalandage prépandémie, c’est-à-dire au même niveau que 2019.

«Les grandes attractions, c’est-à-dire dont le budget de fonctionnement annuel est de 1 M$ et plus, ont été plus impactées en 2020 par les mesures sanitaires, notamment en raison de leur capacité d’accueil limitée de façon importante, habituellement plus grande, mais elles récupèrent dans des proportions plus élevées. Toutefois, il leur reste encore à récupérer plus de 50 % de leur achalandage pour revenir au niveau de 2019 », selon Événements Attractions Québec.

Durant les dix dernières années, l’année 2020 a créé une fracture dans l’histoire du secteur touristique pour la province de Québec.