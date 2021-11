Aide financière pour la Télévision communautaire de la Vallée-du-Richelieu

Le Conseil d’administration de la Télévision communautaire de la Vallée-du-Richelieu (TVR-9) d’annonce la réception d’une aide financière provenant du gouvernement du Québec.

Le Plan de relance économique du milieu culturel met à la disposition du milieu culturel près de 760 M$ en guise de soutien. TVR-9 disposera ainsi d’un montant de 80 500 $ pour faire l’acquisition d’équipements spécialisés destinés à la captation d’événements.

Avec ces sommes, TVR-9 planifie de modifier ses façons de faire afin de continuer à se plier aux exigences sanitaires des tournages, tel que caméras robots avec contrôle à distance, console de contrôle, mixeur pour tournage programmé à distance, enregistreur pour tournage à distance, etc.

« Cette aide nous permettra notamment de poursuivre la qualité de notre promotion de la culture et de développer du contenu audiovisuel exclusif en soutien à notre mission », a tenu à souligner le président du Conseil d’administration de TVR-9, monsieur Daniel Pronovost.

« La télévision communautaire TVR-9 joue un rôle important dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu et contribue à son développement économique, social et culturel. La culture est une priorité pour notre gouvernement à la grandeur du Québec et c’est pourquoi nous contribuons à l’achat d’un équipement audiovisuel qui permettra à l’organisme de rendre des contenus audiovisuels accessibles aux citoyens dans un contexte de distanciation physique », a déclaré la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy.

« Les citoyennes et les citoyens des municipalités servies par la télévision communautaire de La Vallée-du-Richelieu ont la chance de compter sur un média dynamique qui souhaite les informer. Je remercie ma collègue, ministre de la Culture et des Communications, de soutenir TVR-9 dans la poursuite de sa mission », a indiqué le député de Borduas, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Simon Jolin-Barrette.