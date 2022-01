La Galerie mp tresart présente The power of LOVE 

Jusqu'au 31 mars, la Galerie mp tresart présentera le collectif The power of LOVE. Venez découvrir les couleurs que les artistes ont utilisés pour représenter le pouvoir de l’amour. Laissez votre cœur parler et plongez au cœur des œuvres qui sont mises en lumière pour le bien-être.

Les participants sont : Alyssane Delage-Mongeau (Durham-Sud), Karine Lavoie (Longueuil), Julie Vanasse (Sherbrooke), Anny-Eve Perras (Wotton), Marjolaine Dubé (St-Valérien-de-Milton), Myriam Bussière (Durham-Sud), Christiane Roy (Boisbriand), Manon Germain (Sainte-Anne-des-Lacs), Elise Thibault (Drummondville), Michèle Kramer (Granby), Marie Marcelle Vézina (Montréal) et Maria Isabel Rodriguez (Montréal). À leurs côtés se trouvent les œuvres des artistes permanents : ReBel (St-Bruno), Diane Béland (Durham-Sud), Mélanie Poirier (Durham-Sud) et Daniel Giroux (Durham-Sud).

Dû au contexte pandémique des capsules vidéos seront réalisées et diffusées en février sur la chaîne Youtube Mp suppart afin de permettre au public de rencontrer les artistes.

La Galerie mp tresart est située au 220 rue Hôtel-de-Ville à Durham-Sud. Les heures d’ouverture sont : vendredi : 19 h - 21 h, le samedi/dimanche : 11 h - 17 h et sur rendez-vous la semaine. L’entrée est gratuite.