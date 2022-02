Neuvième résidence Instagram pour Culture Montérégie

Constatant le succès des premières résidences Instagram, Culture Montérégie a décidé de récidiver et d'offrir la possibilité à quatre autres artistes de prendre le contrôle du compte Instagram Culture locale, culture vitale. Pour cette neuvième résidence, découvrez Marie-Claude De Souza (Longueuil), artiste interdisciplinaire. Elle mettra en relief sa démarche artistique jusqu'au 28 février 2022.



Marie-Claude De Souza explore les frontières entre l'art actuel et la littérature. Elle réalise des installations, des performances et des interventions à teneur poétique dans l’espace public dans l’objectif de recueillir du vocabulaire ou des échantillons d’écriture afin de les intégrer à ses œuvres.



Rappelons que le jury de la deuxième cohorte de cette résidence artistique inusitée a retenu les propositions de 4 artistes qui auront ou qui ont eu la possibilité de prendre le contrôle du compte Instagram Culture locale, culture vitale. Il s'agit de Myriam Tousignant (Longueuil) du 1er au 28 décembre 2021, Nadine Descheneaux (Greenfield Park) du 1er au 28 janvier 2022, Marie-Claude De Souza (Longueuil) du 1er au 28 février 2022 et Réal Beaudin (Saint-Antoine-sur-Richelieu) du 1er au 28 mars 2022.