Activité de décor sur céramique au Musée du Haut-Richelieu

Du 28 février au 4 mars 2022, participez à notre décor sur céramique spécial semaine de relâche. Exceptionnellement, les séances auront lieu tous les après-midis de la semaine, de 13h30 à 16 h. C’est l’occasion idéale pour donner libre cours à votre créativité et passer du temps en famille.

Les participants pourront choisir une ou plusieurs pièces en céramique parmi un choix varié et la décorer grâce à la technique de la glaçure. Les tarifs varient entre 5 $ et 30 $ selon la pièce choisie lors de l’activité. Notez que le paiement se fera la journée même de l’activité. Les enfants de 12 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Afin de se conformer aux règles sanitaires en vigueur, le Musée a mis en place de nouvelles consignes pour assurer la sécurité de tous. Le passeport vaccinal est ainsi dorénavant requis pour toute personne âgée de 13 ans et plus. Le port du masque est également obligatoire durant l’atelier pour toute personne âgée de 6 ans et plus.

Les places sont limitées et les réservations sont obligatoires. Afin de vous inscrire, rendez-vous sur le site Internet du Musée, dans la section boutique. Vous avez jusqu’au 24 février à 17 h pour réserver votre place.