8e édition du festival extérieur Showfrette

Les 18 et 19 février prochain dès 18 h 30 la population est attendue dans le Vieux-Beloeil sur le terrain de l’église St-Matthieu pour la 8e édition du Showfrette : Weekend en lumière.



L’évènement est reconnu pour ses projections d’œuvres d’art, VJs et mapping en grand sur l’église avec la collaboration de l’équipe de TransQuébec. Le vendredi 18 février dès 19 h, l’ambiance du Vieux-Beloeil vibrera sous la musique avec un éventail musical passant de l’électronique à la musique populaire avec DJ Montana suivi de DJ Bernikoff à 20 h 30. Le samedi 19 février, on vous attend pour venir vous dégourdir les jambes sous le rythme bien senti de DJ LeMonk à 19 h et de DJ D-Noy à 20 h 30.

Showfrette propose aussi des dégustations gastronomiques des restaurateurs du Vieux-Beloeil ainsi que de l’animation et des activités extérieures pour toute la famille. Bref, un festival lumineux attendu et gratuit en plein cœur de l’hiver.