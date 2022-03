Décor sur céramique au Musée du Haut-Richelieu

Le 26 mars prochain, pour célébrer Pâques qui approche à grands pas, venez décorer de jolies pièces en céramique au Musée du Haut-Richelieu. Que ce soit une pièce en forme de lapin, d’œuf ou de fleur, il y en a pour tous les goûts.

Les participants pourront choisir une ou plusieurs pièces en céramique parmi un choix varié et la décorer grâce à la technique de la glaçure. Les tarifs varient entre 5 et 30 $ selon la pièce choisie. Le paiement se fera la journée même de l’activité. Les enfants de 12 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Café et chocolat chaud vous seront aussi offerts sur place au coût de 1 $ par consommation.

Afin de se conformer aux règles sanitaires en vigueur, le port du masque est obligatoire durant l’atelier pour toute personne âgée de 10 ans et plus. Les places sont limitées et les réservations sont obligatoires. Afin de vous inscrire, rendez-vous sur le site Internet du Musée, dans la section boutique. Vous avez jusqu’au 23 mars à 17 h pour réserver votre place.

Le Musée se chargera de cuire les pièces décorées lors de l’atelier dans son four à céramique. Les participants pourront récupérer leurs pièces environ deux semaines après l’événement.