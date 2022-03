Daniel Girard présente son nouveau single double face « Le gars de Lachine »

L’auteur-compositeur et interprète Daniel Girard fait paraître Le gars de Lachine, un single double face de style pop incluant la pièce titre ainsi que Vivre et mourir. Offert dès maintenant sur toutes les plateformes numériques, l’honnêteté et la vibrance des propos est fracassante.

Pour se faire, l’artiste s’est inspiré de moments difficiles de sa vie, notamment de ses pensées suicidaires lors de son adolescence, mais d’où il a réussi à se relever grâce au courage et à la persévérance qu’il a réussi à accumuler grâce à la notion de l’espoir.

« Si j’avais sauté ce jour-là du haut du pont, j’aurais donné raison au négatif. J’aurais offert à la peur tout le courage qui m’habite. J’ai, par chance et par pur hasard, croisé dans mon champ de vision une lueur qui se nomme espoir, qui m’as demandé de regarder une seconde fois », mentionne Daniel Girard.

Dans Le gars de Lachine, la pièce titre, des paroles poignantes sont véhiculées où Daniel raconte une histoire d’amour tragique qui peut apporter des idées noires, mais où l’espoir permet de donner une seconde chance à la vie, car, selon l’artiste, tout problème à une solution et le positif l’emporte toujours sur le négatif. La notion de confiance en soi se fait également comprendre dans l’extrait. Dans Vivre et mourir, le chanteur évoque, sur une mélodie enivrante, les choses positives de tous les jours et qui valent la peine d’être vécues.

À propos de Daniel Girard

Artiste et interprète originaire de Châteauguay, Daniel Girard a lancé, dès le printemps dernier, son album Dans le vent alors que le single du même nom entre rapidement dans le Top 200 des meilleurs vendeurs francophones sur iTunes au Canada. En fin 2018, il lance son album D, où sa chanson L’étoile s’est logé directement au Palmarès des meilleurs vendeurs sur iTunes à sa première journée de sortie. Également finaliste et lauréat de plusieurs concours, Daniel Girard réalise son rêve au tournant des années 90.

Âgé d’à peine 25 ans, il devient le protégé de la première chanteuse québécoise internationale, Lady Alys Robi. Il participe alors à plusieurs événements et spectacles d’envergure et obtient notamment une première bourse de Musicaction pour l’enregistrement d’un premier disque.