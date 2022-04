Mélanie Poirier a fait vivre une expérience en poésie aux jeunes de l’école de Durham-Sud 

Suite à une collaboration entre la SSJB Durham-Sud/Lefebvre et l’école Notre-Dame, la Galerie mp tresart a accueilli les élèves de 5-6ième année dans le cadre d’un atelier animé par Mélanie Poirier.

En effet, le 14 mars dernier, les 23 élèves étaient accompagnés de l’enseignante Diane Tremblay. L’idée de l’artiste multidisciplinaire était de faire vivre une expérience en poésie en faisant la lecture de poèmes sélectionnés dans son nouveau recueil intitulé Se libérer de la pandémie par l'art et la poésie. Les jeunes furent très réceptifs et enchantés de ce livre qui est d'ailleurs disponible à la Galerie mp tresart et sur la librairie en ligne des Éditions mp tresart.

« Nous avons bien aimé votre livre de poésie et d’art. Notre moment préféré est lorsqu’on a eu à comprendre le sens des textes que Mélanie a écrits. Merci de nous avoir montré comment prendre le temps de vivre nos émotions grâce à la poésie », Caleb St-Pierre et Yan Tranchemontagne

« On confirme qu’on aime la poésie car à la lecture de ses poèmes nous nous sentions joyeuses et libérées de la souffrance du monde ! Quand on attend ses poèmes, c’est comme s’il n’y avait plus rien autour de nous ! Merci à toi Mélanie Poirier !», Catherine Cossette-Mallet et Charlie-Anne Lemieux

« On a aimé écouter la poésie de Mélanie car elle nous a soulagé en nous faisant prendre la vie du bon côté. Nous avons beaucoup apprécié ses œuvres aussi. Nous sommes vraiment chanceux d’être allés là-bas! », Henri Côté et Mathis Beaudry-Pouliot

« On a beaucoup aimé sa présentation car elle nous a donné envie de faire de l’art. Merci à toi chère Mélanie ! » Sophie Paquette et Jacques Cajolet Couture

« Mélanie nous a rappelé que la vie est belle en nous lisant plusieurs de ses positifs poèmes. Nous la remercions pour ces si beaux instants ! », Ély-Ann Ledoux et Alice Courchesne

« Nous sommes enchantées d’entendre tes poèmes magiques. L’expérience qu’elle nous a fait vivre, nous fait réaliser que nous sommes toutes des personnes exceptionnelles et qu’il ne faut pas s’arrêter aux petits détails de la vie. Il faut sourire à la vie, la vie est belle ! Le bonheur que Mélanie Poirier propage est comme un oiseau qui rapporte de précieux messages », Marjo-Lee Jeanson, Zoé Pellerin et Rose Marcotte

Rappelons que Mélanie Poirier a comme mission de démocratiser l’art et la poésie et que cette activité fut possible grâce au soutien financier de la SSJBCQ.