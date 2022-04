L’exposition Voies Parallèles : pour ouvrir le dialogue avec les autochtones

Le Musée du Haut-Richelieu est fier d’accueillir l’exposition Voies Parallèles, conçue par Nouveau Monde Productions. Elle sera présentée du 7 avril au 29 mai 2022. Un vernissage aura lieu le 7 avril, à 17 h. À cause des consignes sanitaires actuellement en vigueur, le port du masque sera obligatoire en tout temps (aucune nourriture ni boisson).

Adaptée du balado du même nom, l’exposition itinérante Voies Parallèles vulgarise plusieurs thèmes dont la gouvernance et le leadership, la santé, la justice et la transmission d’un savoir faire traditionnel. De plus, ce projet contribue à ouvrir le dialogue entre les nations et permet de mieux comprendre les revendications autochtones. L’exposition comprend également un portrait historique de la présence des Premières Nations dans le Haut-Richelieu.

Pour vivre pleinement l’expérience de l’exposition, prévoyez appareils mobiles et écouteurs afin d’avoir accès aux nombreux extraits audio.

« Le projet d’exposition itinérante Voies Parallèles est une création originale de Nouveau Monde Productions et fut mené à terme avec l’appui de l’Assemblée des Premières Nations Québec Labrador. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, du gouvernement du Québec et de la Ville de Blainville dans le cadre de l’Entente de développement culturel, ainsi qu’à de nombreux partenaires de diffusion tel que le Musée du Haut-Richelieu, le Centre d’art Diane-Dufresne, le Centre d’exposition Léo-Ayotte, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, la Maison amérindienne de Saint-Hilaire, le Musée amérindien de Mashteuiatsh et plusieurs autres. »