Dévoilement des finalistes des prix en arts et culture de la Montérégie

Culture Montérégie ainsi que ses partenaires annoncent les finalistes de la 20e édition de la soirée des prix en arts et culture de la Montérégie. Les gagnants seront dévoilés lors d'un gala qui sera présenté, en présentiel, le jeudi 5 mai 2022 au Cabaret d'Albert de la Salle Albert-Dumouchel à Salaberry-de-Valleyfield. À cette occasion, quatre prix seront décernés en collaboration avec les partenaires, le Conseil des arts et des lettres du Québec, Télé-Québec, TVRS et Blimp Télé, afin de récompenser le talent de notre territoire. Notons que le gala sera également diffusé en ligne sur le site internet de Culture Montérégie. Les places étant limitées, une réservation est obligatoire afin de participer en personne au gala : https://culturemonteregie.qc. ca/soiree-prix-2022/.



Les finalistes Prix du CALQ - Artiste de l’année en Montérégie

(arts visuels, métiers d'art, arts numériques, cinéma ou vidéo) Chloé Beaulac (Agglomération de Longueuil)

Guillaume de La Famille Plouffe (Agglomération de Longueuil)

Arianne Clément (MRC d'Acton) Prix relève Télé-Québec – Culture Montérégie Geneviève Cadieux-Langlois | Arts visuels (Agglomération de Longueuil)

Stéphanie Hamelin Tomala | Musique (MRC de La Vallée-du-Richelieu)

Axel Robin | Cinéma (Agglomération de Longueuil) Prix patrimoine Culture Montérégie Ancien site Sincennes-McNaughton line | Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy (MRC de Pierre-De Saurel)

La Grande Trappe dans ton oreille | La Grande Trappe (MRC de La Vallée-du-Richelieu)

Point pivot | Julie Robert (MRC de La Vallée-du-Richelieu)

Un patrimoine à découvrir | MRC de Beauharnois-Salaberry et Nous TV Valleyfield (MRC de Beauharnois-Salaberry) Prix numérique TVRS – Blimp Télé – Culture Montérégie Prismaphonik | Ville de Chambly, en collaboration avec Gestion Willart (MRC La Vallée-du-Richelieu)

Phanéros | Ville de Pincourt (MRC Vallée-du-Haut-Saint-Laurent)

Le Roi Boréal | Carl Veilleux (Agglomération de Longueuil)

Sous le thème, Regardons fleurir avec fierté les arts et le patrimoine en Montérégie, cet événement est un moment privilégié pour remercier les artistes, auteurs, travailleurs culturels et les différents acteurs pour leur contribution à la vitalité de la Montérégie. Ce gala annuel vous en mettra plein la vue grâce à plusieurs performances d'artistes de la Montérégie. Soyons fiers de ces femmes et de ces hommes qui, grâce à leur talent, font rayonner la culture d’ici. Pour plus d'information ou pour réserver votre place : https://culturemonteregie.qc. ca/soiree-prix-2022/.