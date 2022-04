Décor sur céramique pour la fête des Mères au Musée du Haut-Richelieu

Bien que la pandémie ne soit pas totalement une histoire du passé, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) et le Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal (CFN) présentent la thématique 2022 de la Fête nationale du Québec. C’est notre langue aux mille accents qui animera les célébrations du 23 et 24 juin prochain. Nos expressions plus colorées les unes que les autres font partie de notre culture et de notre héritage et nous souhaitons leur donner une place d’honneur.